POL-DA: Rüsselsheim: Senior übergibt 70.000 Euro an Enkeltrickbetrüger/Kripo ermittelt und sucht Zeugen-Wer kann Hinweise zur Geldabholerin geben?

Eine etwa 25 Jahre alte und circa 1,65 Meter große Frau mit dunkelblonden Haaren und weißer Bluse bekleidet, nahm am Donnerstagnachmittag (10.09.), gegen 16.45 Uhr, in der Thüringer Straße, im Bereich der dortigen Kirche, 70.000 Euro in einem Briefumschlag aus den Händen eines sehr betagten Seniors in Empfang und verschwand anschließend mit dem Geld.

Zuvor war dem älteren Herrn von einem Kriminellen, der sich am Telefon als angeblicher Enkel ausgab, suggeriert worden, dringend Geld für ein neues Auto zu benötigen. Man vereinbarte den Übergabeort und zudem, dass eine "Bekannte" des vermeintlichen Enkels das Geld in Empfang nimmt, weil es dem Enkel selber nicht möglich sei.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die die Geldabholerin möglicherweise beobachten konnten. Die Ermittler fragen: Wem ist die beschriebene Person in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Die Polizei warnt nun zudem erneut: Veranlassen Sie keine Geldübergaben nach Telefongesprächen! Vertrauen Sie niemals Fremden ihr Erspartes an! Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf und rufen Sie Ihre Enkel unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück!

