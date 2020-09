Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Supermarkt

Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen

Darmstadt (ots)

Auf Zigaretten hatten es offenbar noch unbekannte Täter am Donnerstag (10.9.) abgesehen, als sie sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes in der Eschollbrücker Straße nahe Anne-Frank-Straße verschafften. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr eingrenzt. In welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der dabei von ihnen verursachte Schaden zu beziffern sein wird, ist derzeit abschließend noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell