Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Werkstattgebäude

Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (4.9.) und Montag (7.9.) ein Werkstattgebäude in der Riedbahnstraße heimgesucht und Beute gemacht. Über ein Fenster waren die Kriminellen mutmaßlich in das Gebäude gelangt, um dort Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat ein Verfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

