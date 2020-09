Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: - Ältere Dame bei Fahrradunfall schwer verletzt

Rettungshelikopter im Einsatz -

Groß-Zimmern / Semd (ots)

Am Mittwoch (09.09.) kam es am Nachmittag zwischen Semd und Groß-Zimmern zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Dame schwer verletzt wurde. Sie befand sich zusammen mit ihrem Ehemann auf einer Radtour. Auf einem Wirtschaftsweg wurden die beiden durch einen weiteren Fahrradfahrer überholt. Hierdurch kam es zur Berührung zwischen dem Ehepaar, wodurch die Dame zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie musste zur ärztlichen Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

gef. Castner, POK

