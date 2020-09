Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Auto erfasst Fußgängerin im Kreuzungsbereich

15-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 15 Jahre altes Mädchen wurde am Mittwoch (9.9.) gegen 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich Bouguenais-Allee/ Rheinstraße/ Dresdener Straße von einem Opel Ampera einer 55-jährigen Frau aus Ginsheim-Gustavsburg angefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt. Um das Mädchen medizinisch im Krankenhaus versorgen zu können, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Hierfür musste der Kreuzungsbereich kurzfristig voll gesperrt werden.

Nach ersten Ermittlungen lief die 15-Jährige aus Bischofsheim an der Fußgängerampel Bouguenaisallee in Richtung Dresdener Straße, als es zum Zusammenstoß mit der Autofahrerin, die die Rheinstraße in Richtung Gustavsburg befuhr, kam.

Für die Klärung des Unfallgeschehens, insbesondere für die Frage, wer das Rotlicht nicht beachtet hat, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter beauftragt. Für die Unfallaufnahme ist bis auf Weiteres die Fahrstrecke von Ginsheim nach Gustavsburg einseitig gesperrt.

