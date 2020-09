Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch 09.09.2020 hatte eine 61jährige Riedstädterin ihren Skoda Geländewagen zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in der Darmstädter Straße kurz vor der Einmündung Friedrichstraße am Fahrbahnrand rechts in einer Parkbucht abgestellt. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr linker Aussenspiegel abgefahren war. Der Verursacher befuhr die viel befahrene Darmstädter Straße aus Richtung Marktplatz kommend in Richtung Berufschule und entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise unter 06152 - 1750. Der Sachschaden am Skoda wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

