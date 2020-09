Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme und Ermittlungsverfahren

Polizei stellt Drogen sicher

Darmstadt (ots)

Die Kontrolle eines Autofahrers endete am Dienstagabend (8.9.) mit der Festnahme seines 22-jährigen Beifahrers, der Sicherstellung von Drogen sowie der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Gegen 20 Uhr hatten Beamte des 1. Polizeireviers den grauen Mercedes in der Pallaswiesenstraße gestoppt und die Insassen des Gefährts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Ordnungshüter bei dem 22-jährigen Beschuldigten rund 45 Gramm Haschisch und 0,28 Gramm Kokain sicher, die er in der Hand hielt, beziehungsweise in der Hosentasche mit sich führte. Somit endete die Fahrt für den Frankfurter auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeiliche Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.

