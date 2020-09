Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nicht weit gekommen

22-Jähriger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots)

Nicht weit gekommen ist ein Dieb, der am Dienstag (8.9.) in der Lauteschlägerstraße ein Fahrrad entwenden wollte. Dank der folgerichtigen Reaktion von Zeugen, die den Mann bei seinem kriminellen Vorhaben beobachten konnten und sofort die Polizei alarmierten, konnte der Beschuldigte aus Darmstadt noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Gegen 18.00 Uhr hatte sich der 22 Jahre alte Beschuldigte an einem Lastenrad zu schaffen gemacht und versucht das Zweirad mitgehen zu lassen. Dabei wurde er glücklicherweise von dem Eigentümer des Gefährtes beobachtet und angesprochen. Ertappet bei seinem kriminellen Vorhaben trat er zu Fuß die Flucht an. Doch diese währte nicht lange. Denn mithilfe der Personenbeschreibung klickten die Handschellen nur wenige Meter weiter. Im Rahmen seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem in seiner Hosentasche geringe Mengen von Drogen sicher, die neben dem Verdacht des versuchten Diebstahls auch die Einleitung eines Verfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich ziehen. Der 22-jährige Darmstädter wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

