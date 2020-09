Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Medenbach: Zivilfahnder stellen gestohlenes Auto sicher & nehmen fünf Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder haben am Dienstag (08.09.) ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug sichergestellt und in diesem Zusammenhang fünf Männer vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr fiel der Streife das Auto auf der Autobahn 5 bei Darmstadt auf. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass der Wagen seit August durch das Polizeipräsidium Köln wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Mit Unterstützung weiterer Zivilstreifen konnte das Fahrzeug schließlich auf der Tank- und Rastanlage Medenbach an der Autobahn 3 gestoppt und kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte nahmen die fünf Männer im Alter von 19, 24, 28 und 30 Jahren wurden vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Ein Abschleppdienst brachte das sichergestellte Auto zur Polizeistation. Die Festgenommenen, die alle bereits polizeibekannt sind, wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen, wie sie in den Besitz des Wagens gelangen konnten und ob sie für den Diebstahl in Frage kommen, dauern noch an.

