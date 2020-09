Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Dieburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde hat eine Trickdiebin bereits am Samstag (29.8.) ihr Unwesen in einem Verkaufsgeschäft "Im Flürchen" getrieben und mit der Wechselgeldmasche mehrere Hundert Euro erbeutet. Gegen 20 Uhr war die etwa 35 bis 45 Jahre alte Täterin, mit der Bitte mehrere 100 Euro Geldscheine wechseln zu wollen an eine Kassiererin des Geschäfts herangetreten Im Zuge des Wechselvorganges und der Geldherausgabe gelang es der Kriminellen rund 300 Euro zu erbeuten und damit das Weite zu suchen. Im Nachgang stellten die Mitarbeiter den Fehlbetrag in der Kasse fest und informierten die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können. Die Unbekannte war circa 1,60 Meter groß und hatte schulterlange dunkel Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zum Zeitpunkt war sie mit einem dunkelgrünen Pullover und deiner Jeanshose bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kripo (K24) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

