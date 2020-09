Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Aktentasche aus BMW geklaut

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Dienstag (7.-8.9.) auf einen schwarzen BMW abgesehen, der zur Tatzeitz in einem Hinterhof im Hainweg abgestellt war. Zwischen Montagabend, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, gelangten die Täter in den Innenraum und schnappten sich eine zurückgelassene Aktentasche: Darin befanden sich unter anderem Laptop und Mobiltelefone. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06157/95090, nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienliche Hinweise entgegen.

