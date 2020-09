Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Altreifen illegal entsorgt

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Circa 20 Altreifen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend (5.9.) und Sonntagmorgen (6.9.) im Oppenheimer Weg, gegenüber der Bundesstraße 426, illegal entsorgt.

Zeugen stellten die Reifen fest und meldeten den Vorfall der Polizei. Wer die Reifen dort entsorgt hat, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

