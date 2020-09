Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Jugendzentrum

Groß-Gerau (ots)

Ein Büroraum des Jugendzentrums in der Johann-Peter-Hehl-Straße geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (03.09.) und Montag (07.09.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend suchten sie dort nach Wertgegenständen. Ihnen fielen eine Musikbox sowie 30 Euro Münzgeld in die Hände.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

