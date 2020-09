Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Katalysator abgebaut und gestohlen

Groß-Gerau (ots)

Weil beim Starten seines Mitsubishi am frühen Montagmorgen (07.09.) der Auspuff laut röhrte, schaute ein 52 Jahre alter Mann aus der Adolf-Kolping-Straße anschließend unter das Auto. Er bemerkte, dass Unbekannte den Katalysator des Fahrzeugs abgebaut und gestohlen hatten. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Den Mitsubishi hatte der 52-Jährige bereits am Samstagnachmittag (05.09.) an der Straße abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell