Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Nieder-Ramstadt (ots)

Am 07.09.2020 gegen 08:45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW oder Sattelzug, die Dornwegshöhstraße in Mühltal in Fahrtrichtung Trautheim. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße stieß das unbekannte Fahrzeug gegen das Dach / Regenrinne des Anwesens Bahnhofstr. 1 und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Eine Anwohnerin konnte lediglich um die o.g. Uhrzeit ein lautes Anstoßgeräusch wahrnehmen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden. Tel: 06154/6330-0

