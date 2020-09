Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 300 Meter Kupferkabel gestohlen und 15.000 Euro Schaden - "Kommissar Zufall" hilft bei Aufklärung

Rüsselsheim (ots)

Über das vergangene Wochenende (04.09-07.09.) entwendeten Kriminelle von der Baustelle an der Alexander-von-Humboldt-Schule im Hessenring zirka 300 Meter Kupferkabel. Die Beute wurde mittels Schneidewerkzeug abgetrennt und anschließend mit zwei Fahrzeugen abtransportiert. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 15.000 Euro.

Am Montagmorgen (07.09.) fielen einer Anwohnerin in der Bernhard-Adelung-Straße dann zwei Fahrzeuge auf, die dort über einen längeren Zeitraum mit laufenden Motoren standen. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die alarmierten Ordnungshüter fest, dass die jeweiligen Kennzeichen nicht an die Fahrzeuge gehörten, sondern gefälscht waren. In den Innenräumen fand sich zudem das von der Baustelle gestohlene Kupferkabel. Den beiden Fahrern gelang zuvor allerdings die Flucht. Ein Tatverdacht richtet sich nun gegen zwei 31 und 38 Jahre alte Männer. Die Fahndung nach dem Duo dauert derweil an. Die beiden Männer werden sich in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

