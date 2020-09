Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Hummetroth: Anwohner vertreibt Automatenaufbrecher

Höchst (ots)

Beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Sportlerheim in der Straße "Zur Haselburg" in Hummetroth, wurden die Täter beobachtet und konnten mittels eines Pfiffs vertrieben werden. Die Unbekannten waren am Sonntag (6.9.) gegen 21.10 Uhr gerade dabei das Behältnis aufzuschneiden, als sie von einem Anwohner bemerkt wurden. Eiligst stiegen die Unbekannten in ein Auto und flüchteten in Richtung Höchst. Wie viele Personen bei der Tat beteiligt waren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Zeuge hörte drei zugeschlagene Türen.

Weitere Beobachtungen und Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell