Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschwindigkeiten auf der Landesstraße 3111 überwacht

Viernheim (ots)

Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Sonntagmorgen (6.8.) überwacht. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr fuhren sieben Motorräder und 61 Autos durch die Geschwindigkeitskontrolle. Während sich die Motorräder an die Geschwindigkeit hielten, fuhr jedes zehnte Auto schneller als die erlaubten 80 km/h. Vier Wagenlenker erhielten für die Geschwindigkeitsübertretungen von bis zu 16 km/h Verwarngelder von 20 und 30 Euro. Mit über 30 km/h mehr auf dem Tacho kassierten zwei Autofahrer jeweils einen Punkt und Bußgelder in Höhe von 80 und 120 Euro. Zudem waren zwei Kinder in einem Auto nicht vorschriftsmäßig in den Kindersitzen gesichert, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

