Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Autowerkstatt/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Eine Autowerkstatt in der Industriestraße geriet am Samstagabend (05.09.), gegen 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter gelangten über eine Mauer auf das Werkstattgelände und stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie anschließend mehrere Werkzeuge, wie einen Kompressor und eine Poliermaschine sowie unter anderem auch Öl und Bremsreiniger. Insgesamt enstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell