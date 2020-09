Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Rote Vespa (643-AIO) gestohlen

Reichelsheim (ots)

Mit dem grünen Versicherungskennzeichen 643-AIO ist eine rote Vespa Primavera versehen, die in der Nacht zum Samstag (4. - 5.9.) in der Beerfurther Straße gestohlen wurde. Die Vespa wurde am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr unter dem Carport eines dortigen Wohnhauses abgestellt. Am Samstagmorgen fiel der Diebstahl auf.

Die Polizei (DEG) in Erbach nimmt Hinweise zum Diebstahl oder dem derzeitigen Abstellort des Zweirades entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

