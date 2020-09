Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Baumarkt/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gernsheim (ots)

Ein Baumarkt in der Bensheimer Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (06.09.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Aus der Gartenabteilung wurden mehrere Campingartikel entwendet. Weil der Einbrecher einen Bewegungsmelder im Markt auslöste, machte sich ein Mitarbeiter auf den Weg und konnte anschließend einen Mann beim Verlassen des Geländes beobachten. Der Flüchtende ließ die Beute, eine Strickleiter sowie einen Rücksack am Tatort zurück und suchte in Richtung Innenstadt das Weite. Der Marktmitarbeiter verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

