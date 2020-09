Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Schiedsrichterkabine während Fußballspiel

Bischofsheim (ots)

Während ein Schiedsrichter am Sonntagnachmittag (06.09.), in der Zeit zwischen 15.25 und 17.15 Uhr, ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des SV 07 Bischofsheim in der Ginsheimer Landstraße leitete, geriet dessen ordnungsgemäß verschlossene Umkleidekabine in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand über ein gekipptes Fenster Zugang in die Räumlichkeit und ließen dort anschließend ein Mobiltelefon und Bargeld des Referees mitgehen.

Die Beamten der Polizeistation Bischofsheim ermitteln nun wegen Diebstahls und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06144/9666-0.

