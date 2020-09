Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 51-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viernheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3111 ist eine 51 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Frau aus Weinheim fuhr am Montagmorgen (7.9.) gegen 8.25 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Kreisels Friedrich-Ebert-Straße/ Janusz-Korczak-Allee/ Käthe-Kollwitz-Straße/ übersah eine 38 Jahre alte Smart-Fahrerin aus Viernheim vorm Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße die vorausfahrende Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 51-Jährige und zog sich die schwerwiegenden Verletzungen zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Aktuell läuft noch die Unfallaufnahme. Die Friedrich-Ebert-Straße ist hierfür ab dem Kreisel, Landesstraße 3111, einspurig gesperrt.

