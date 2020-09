Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher entwenden Tabak und Alkohol

Darmstadt (ots)

Auf Tabakwaren und Alkohol hatten es Kriminelle am frühen Montagmorgen (7.9.) in einem Supermarkt in der Kasinostraße abgesehen. Gegen 6 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter gewaltsam über eine Seitentür in den Verkaufsraum gelangt. Der Wert der Beute sowie der verursachte Sachschaden sind abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorte beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

