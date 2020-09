Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Tödlicher Verkehrsunfall

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (20.08.) gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Darmstadt an der Kreuzung Pützerstraße / Erbacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 48jährigen Leichtkraftradfahrer und einer 55jährigen PKW Fahrerin. Der PKW wollte nach links über den Gegenverkehr abbiegen und übersah das entgegenkommende Zweirad. Hierbei wurde der Leichtkraftradfahrer verletzt und zunächst in das Klinikum Darmstadt verbracht. Der Mann aus Darmstadt verstarb am 04.09. in der Folge an seinen Verletzungen.

