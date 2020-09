Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Messerangriff bei einer privaten Feier. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04./05.09.) kam es gegen 03:30 Uhr in einer Wohnung in Ginsheim-Gustavsburg zu einem Messerangriff. Ein 21-jähriger Bischofsheimer wurde von einem 22-jährigen, ebenfalls aus Bischofsheim, mit einem Küchenmesser erheblich verletzt; Lebensgefahr bestand nicht. Der Beschuldigte konnte vor Ort festgenommen werden.

Der Geschädigte wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

