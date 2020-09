Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Zeit von Dienstag, 01.09.2020, bis Donnerstag, 03.09.2020, kam es in Münster zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen blauen Opel Corsa am Dienstagabend in der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 126 am rechten Fahrbahn ab. Am Donnerstag stellte er gegen 16.00 Uhr fest, daß die komplette Fahrerseite beschädigt war. An den Beschädigungen befand sich weiße Lackfarbe. Außerdem war der Außenspiegel abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,-- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Dieburg erbittet Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter der Rufnummer 06071 / 9656 - 0.

