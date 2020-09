Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Couch angezündet

Jugendliche unter Tatverdacht

Lampertheim (ots)

Vier bis fünf Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren stehen unter Verdacht, am Freitag (4.9.) eine Couch in Brand gesetzt zu haben. Ein Zeuge konnte um kurz vor 3 Uhr in der Otto-Hahn-Straße, auf dem Verbindungsweg Industriestraße zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, die Gruppe beobachten, wie sie die Couch angezündet haben sollen. Die Personen sollen zu Fuß in Richtung Ostumgehung, vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, verschwunden sein. Die Couch wurde von der Feuerwehr Lampertheim schnell gelöscht, so dass keine weiteren Schäden entstanden sind.

Laut Zeugenhinweis soll einer der Jungs eine rot/weiße Trainingsjacke getragen haben und der Name "Rabi" wurde gerufen.

Wer Hinweise zu der Jugendgruppe oder speziell zu dem beschriebenen Jugendlichen geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Brandermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim.

