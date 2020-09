Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Paar streitet sich/Polizei findet Drogen

Kelsterbach (ots)

Weil sich ein Paar am Donnerstagabend (03.09.), gegen 23.20 Uhr, in einer Wohnung in der Rüsselsheimer Straße lautstark stritt, wurde die Polizei alarmiert.

Die Streifenbeamten bemerkten anschließend in den Räumen den deutlichen Geruch von Marihuana. Die Ordnungshüter fanden später im Rahmen einer Durchsuchung fast 50 Gramm Amphetamin, wenige Gramm Marihuana und eine Ecstasy-Tablette. Die Drogen wurden von der Polizei sichergestellt.

Den 43 Jahre alten Wohnungsinhaber erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell