Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Betrunkener Transporterfahrer kracht am Mainspitzdreieck in Leitplanke

Bischofsheim (ots)

Weil er offenbar aus Richtung Rüsselsheim kommend den Kurvenverlauf auf der Tangente von der A 60 zur A 671 in Richtung Wiesbaden falsch einschätzte, prallte der 68 Jahre alte Fahrer eines Transporters aus dem Ortenaukreis am Donnerstagabend (03.09.), gegen 21.20 Uhr, im Bereich des Mainspitzdreiecks zunächst gegen einen Fahrbahnteiler, anschließend gegen ein Verkehrsschild und krachte schlussendlich in die Leitplanken.

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,58 Promille bei ihm an. Der 68-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

