Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: 20.000 Euro Schaden nach Einbruch in Rohbau

Heppenheim (ots)

Ein Rohbau im Salbeiweg geriet in der Nacht zum Donnerstag (03.09.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und ließen dort anschließend zwei jeweils 50 Kilogramm schwere elektrische Farb- und Putzspraygeräte, zahlreiche Eimer mit Farbe und weitere Baugeräte mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

Vermutlich benutzten die ungebetenen Besucher für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

