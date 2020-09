Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach versuchten Einbruch in Schulsporthalle gesucht

Groß-Umstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (1.9.) und Mittwoch (2.9.) haben noch unbekannte Täter versucht in die Sporthalle einer Schule in der Dresdner Straße zu gelangen. Bei ihrem Versuch die Tür aufzuhebeln verursachten die Kriminellen einen Schaden von mindestens 150 Euro. Die Tür hielt dem Vorhaben glücklicherweise stand. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

