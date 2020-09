Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Täter erbeuten Zigaretten im Wert von rund 3.000 Euro

Brensbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße "An der Hornsmühle" am frühen Donnerstagmorgen (03.09.) fahndet die Polizei nach vier bislang noch unbekannten Tätern, die in einem blauen Renault geflüchtet sind. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen gegen 4.30 Uhr durch die aufgehebelte Eingangstür in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Diebe Zigaretten im Wert von rund 3.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um vier dunkel gekleidete Täter gehandelt haben, die ihre Beute in einen großen Sack verstauten. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Renault, an dem vermutlich gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Kriminellen verlief bislang noch ohne Erfolg. Zeugen, denen das Fluchtfahrzeug aufgefallen ist oder die weitere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Erbacher Kriminalpolizei zu melden.

