Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Mercedes im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hatten es noch unbekannte Täter am Dienstagvormittag (1.9.) auf einen schwarzen Mercedes abgesehen. Zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Innenraum und entwendeten unter anderem Mobiltelefonzubehör. Der Schaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

