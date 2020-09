Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Blutentnahme und Führerschein sichergestellt

Alkoholtest bei 67-Jähriger ergibt 1,72 Promille

Rimbach (ots)

Eine 67 Jahre alte Frau muss sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (02.09.) wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 21.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Fahrzeug im Bereich Wald-Erlenbach, das bei der Fahrt immer wieder links auf die Gegenfahrbahn und gefährlich nahe an die Leitplanke kam. Im Ortsteil Lauten-Weschnitz konnten Polizeistreifen die Heppenheimerin in ihrem Auto in einer Einfahrt parkend antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zur Blutentnahme kam die 67-Jährige mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

