Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Einbrecher erbeuten Einnahmen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Mossautal (ots)

Mit den Einnahmen eines Schönheitssalons haben bislang noch unbekannte Täter nach einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch (02.09.) das Weite gesucht. Gegen 9.15 Uhr am Mittwochmorgen entdeckten Zeugen die Spuren der ungebetenen Gäste, die seit 18 Uhr am Vorabend in das Büro des Salons in der Hüttenthaler Straße im Ortsteil Güttersbach eingedrungen waren. Hier entwendeten sie mehrere Hundert Euro und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Erbacher Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

