Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Friseursalon im Visier Krimineller

Eingangstür hält Tätern stand

Erbach (ots)

Ein Friseursalon in der Obere Marktstraße war in der Nacht zum Mittwoch (02.09.) im Visier von Kriminellen. Zwischen 19.15 Uhr am Dienstag und 8.50 Uhr am folgenden Morgen versuchten die bislang noch unbekannten Täter durch die Eingangstür in das Anwesen einzudringen. Sie scheiterten jedoch dabei, die Türe zu öffnen und suchten ohne Beute das Weite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Erbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

