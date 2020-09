Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag, 01.09. auf Mittwoch, 02.09.2020 kam es in Michelstadt zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren weißen Opel Astra wie gewohnt in der Straße Am Donnersberg ab, als sie gegen 21:00 Uhr nach Hause kam. Am folgenden Morgen stellte sie gegen 05:00 Uhr fest, dass ihr Fahrzeug links vorne mehrere Kratzer und schwarze Farbspuren aufwies. Es entstand Sachschaden i. H. v. ca. 2.000,- EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

