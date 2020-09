Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abgelenkt und bestohlen

Unbekannter Trickdieb erbeutet Geld und Bankkarten

Darmstadt (ots)

30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, eine dicke Statur und bekleidet mit einem weißen Oberteil. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Mittwoch (2.9.) nichts Gutes in einer Parkanlage in der Heidelberger Straße im Schilde führte. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr sprach der Täter dort, im Prinz-Emil-Garten, unvermittelt einen Passanten an. Während er den 89-jährigen Parkbesucher in eine Gespräch verwickelte, schnappte sich der Kriminelle unbemerkt die Geldbörse des Passanten. Der Geldbeutel war zu diesem Zeitpunkt in einem Körbchen des elektrischen Krankenstuhls verstaut, in dem der Angesprochenen saß. Kurz darauf ergriff der Trickdieb die Flucht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufummer 06151/9690, sind die Beamten des Kommissariats 24 zu erreichen.

