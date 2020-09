Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Polizei führt Geschwindigkeitskontrolle an Grundschule durch

Bürstadt (ots)

Rund eine Stunde haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochmorgen (2.9.) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich einer Grundschule in der Boxheimerhofstraße durchgeführt. Zwischen 8.40 Uhr und 9.40 Uhr visierten die Ordnungshüter dreizehn Fahrzeuge mit ihrem Lasermessgerät an. Ausreißer gab es keine. Bis auf fünf Wagenlenker, die mit bis zu 44 km/h in der 30er Zone unterwegs waren, zeigte sich die Polizei zufrieden. Die Ertappten wurden mit jeweils 25 Euro verwarnt.

