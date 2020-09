Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen

Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

In der Nacht vom Montag ( 01.09. ) 22.00 Uhr bis Dienstag ( 02.09. ) ereignete sich in der Bismarckstraße in Lorsch eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein weißer Toyota Yaris hinten links nicht unerheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1400,00 EUR. Es dürfte sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten PKW handeln. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher werden gerne bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

