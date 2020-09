Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Hundesportverein

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Hundesportvereines im "Alter Griesheimer Weg" hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim den Fall übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Zeit zwischen Sonntag (30.8.), 18 Uhr und Dienstag (1.9.), hatten sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Vereinsheim verschafft und nach Beute gesucht. Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei informiert worden. Ob und in welchem Umfang die Diebe fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, nehmen die Bematen in Griesheim, unter der Rufnummer 06155/83850, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell