Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzes Terreno Herrenrad von Hinterhof geklaut

Darmstadt (ots)

Auf ein schwarzes Fahrrad vom Hersteller Terreno, im Wert von rund 2500 Euro, hatten es noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag (31.8.-01.09.) in der Eysenbachstraße abgesehen. Die Täter betraten das Anwesen eines Einfamilienhauses, begaben sich zum Hinterhof und entwendeten dort das Herrenrad. Wegen besonders schweren Diebstahls hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-3990 ist der Polizeiposten in Eberstadt zu erreichen.

