Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Rüsselsheim-Bauschheim (ots)

Am Mittwoch den 02.09. kam es gegen 02:40 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3040 zwischen Bauschheim und Astheim. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der Audi in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrer aus Mainz wurde dabei schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer (jeweils 21 Jahre) wurden leicht verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Da der Verdacht besteht dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beträgt mindestens 30000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke für rund zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Zur Bergung und Versorgung waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Rüsselsheim

Dienstgruppenleiter

PHK Cezanne

Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell