Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Mann an Bushaltestelle angegriffen

Bad König (ots)

Offenbar grundlos wurde am Montag (31.8.) gegen 17.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Frankfurter Straße, gegenüber eines Discounters, ein 32 Jahre alter Mann aus Bad König geschlagen. Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen durch die Schläge und Tritte leicht verletzt worden. Im Gerangel wurde ein zur Hilfe eilender Passant ins Gesicht geschlagen. Für die ärztliche Versorgung war ein Krankenwagen im Einsatz. Der mutmaßliche Angreifer konnte zwar vor Eintreffen der Polizei flüchten, ist jedoch von einem Zeugen erkannt worden. Gegen den 43 Jahre alten Tatverdächtigen aus Bad König wurde jetzt Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell