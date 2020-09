Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Für Rucksack Auto aufgebrochen

Lampertheim (ots)

Ein zurückgelassener Rucksack in einem roten Hyundai i20 war am Dienstag (1.9.) für Kriminelle Grund genug, das Auto aufzubrechen. Mit einem spitzen Werkzeug hebelten sie zwischen 7 Uhr und 12 Uhr solange an das Beifahrerfenster, bis es zu Bruch ging. Mit dem erbeuteten Rucksack, in dem sich Lebensmittel befanden, suchten sie das Weite.

Die Polizei (DEG) in Lampertheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Straße "In den Ruthen" Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell