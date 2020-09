Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro

Echte Polizei warnt und rät zur Vorsicht

Groß-Umstadt (ots)

Falschen Polizeibeamten ist es gelungen, mehrere Tausend Euro von einer Seniorin im Sandheckenweg zu ergaunern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten sich die Telefonbetrüger am Montagabend (31.8.), gegen 22 Uhr, bei der Frau und gaben sich als Polizei aus. Die Kriminellen erzählten der Seniorin, dass sie möglicherweise von einer Bande heimgesucht werden könnte. Um die Bande festnehmen zu können, müsste die Seniorin nun mehrere Tausend Euro an Bargeld vor dem Haus bereitlegen. Nur auf diese Art und Weise könnten die Kriminellen gefasst werden, erzählten die falschen Polizeibeamten der Seniorin. Wie am Telefon vereinbart, deponierte sie in der Nacht zum Dienstag (1.9.), gegen 0.20 Uhr, das Geld vor dem Haus. Der Seniorin kamen Zweifel an der Geschichte, als sich wenige Stunden später niemand von der Polizei nach der angeblichen Festnahme bei ihr meldete. Daraufhin alarmierte sie die echte Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das deponierte Geld bereits in den Händen der Betrüger.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

In Anbetracht des Geschehens warnt die echte Polizei erneut vor solchen betrügerischen Anrufen und gibt folgende Tipps:

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Die richtige Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertsachen bitten. Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld an unbekannte Personen oder deponieren Sie ihr Hab und Gut an vereinbarten Orten. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

