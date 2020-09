Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein auf einem Firmenparkplatz im Hessenring abgestellter Volvo geriet am Montag (31.08.), in der Zeit zwischen 14.00 und 22.35 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Sie ließen anschließend eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse samt persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

