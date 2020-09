Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geänderte Verkehrsführung am Steubenplatz

Rechtsabbiegen verboten

Polizei kontrolliert und ahndet Verstöße

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (30.8.) haben Polizeibeamte des 2. Reviers eine Verkehrskontrolle im Einmündungsbereich Bleichstraße / Ecke Steubenplatz durchgeführt. Mit Beginn der neuen Verkehrsführung, die aktuell für Autofahrer nur eine Fahrspur vorsieht und damit das Rechtsabbiegen verbietet, war es nach Hinweisen von Zeugen in den zurückliegenden Tagen zu mehreren Verstößen gekommen. In diesem Zusammenhang stoppten und ahndeten die Ordnungshüter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr insgesamt neun Autofahrer.

