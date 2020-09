Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Messel (ots)

Kriminelle hatten es im Zeitraum zwischen Samstagabend (29.8.) und im Verlauf des Montags (31.8.) auf mehrere geparkte Fahrzeuge abgesehen. Mindestens fünf Autos unterschiedlicher Hersteller, abgestellt in der Zeilharder Straße, in der Roßdörfer Straße und "Am Wildpark" gerieten dabei in den Fokus der Diebe, die die Autos nach Wertgegenständen durchsuchten und unter anderem Bargeld entwendeten. Auch ein auf einem Anwesen abgestelltes Fahrrad ließen die Kriminellen mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt und die Dezentrale Ermittlunsggruppe des 3. Polizeireviers sind mit den Fällen betraut und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell